Политические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном остаются на высшем уровне.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель начальника отдела Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии министерства иностранных дел Азербайджана Замин Алиев в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".

По его словам, на сегодняшний день между Азербайджаном и Узбекистаном подписано свыше 150 документов.

"Помимо этого, между рядом городов наших стран подписаны меморандумы о побратимстве, на высочайшем уровне проводятся мероприятия различного уровня", - отметил он.

Он подчеркнул, что создание и открытие Зангезурского коридора создает дополнительные преимущества для развития транзитных возможностей Азербайджана.

"Азербайджан после деоккупации своих территорий создал в регионе новую реальность. Узбекистан одним из первых протянул нам руку помощи в восстановлении освобожденных территорий. Так, в Физули будет построена школа на 940 школьников", - добавил он.