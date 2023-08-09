Азербайджан не обязан объясняться перед ЕСПЧ или кем-то еще

Наказание военных преступников - это внутреннее дело и суверенное право каждого государства. Так же и Азербайджан имеет полное право изобличать и наказывать лиц, совершивших военные преступления на его территории. Не важно, какой они национальности.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

В качестве примера наша собеседница привела начавшийся в Аргентине суд над военными преступниками, обвиняемыми в геноциде в период диктатуры. Аргентина, отметила она, пережила несколько военных диктатур. Сейчас начались судебные слушания по процессу над десятью бывшими военнослужащими, совершившими в период последней военно-гражданской диктатуры (1976 - 1983 гг.) преступления против человечности. Хунта объявила тогда новую политику в стране - "процесс национальной реорганизации", в ходе которой т.н. эскадроны смерти подвергали пыткам, истязаниям и казням своих политических оппонентов. Да и просто недовольных. У семей отнимали детей и отдавали их "лояльным родителям". Сразу после падения диктатуры началось расследование преступлений, которое продолжается до сих пор.

"Никто в мире не пытается вмешаться в этот вопрос, не требует у аргентинцев объяснений и не дает им указания, как им поступать с преступниками. Кстати, в этом судебном процессе в качестве обвиняемого фигурирует, по меньшей мере, один человек с армянской фамилией. Что не удивительно, так как в Аргентине проживает около 130 000 армян.

Задержание на границе армянина, в период Первой карабахской войны совершившего преступления в отношении мирного азербайджанского населения, это внутреннее дело Азербайджана, но вокруг этого факта устроена возня. Почему такое предвзятое отношение к Азербайджану? Конечно, предвзято относится к вашей стране не весь мир, но отрицать наличие у армянской диаспоры разветвленных лоббистских коридоров (а где лобби, там и коррупция) в значительном количестве стран было бы не верно. Речь идет не только об органах власти, политических, профсоюзных, общественных структурах, но и международных организациях. Нельзя не учитывать и то, что за долгие годы сформирован, в том числе, с помощью проармянских СМИ, стереотип армянской нации как вечно страдающей, претерпевшей "страшный геноцид". Фактически, те, кто сформировали и поддерживают такой стереотип, играют на людской жалости, сочувствии, используя человеческие эмоции в неблаговидных целях", - сказала Полоскова.

По словам политолога, есть целые группы лиц от премьер-министров до лидеров общественного мнения в разных странах, для которых это просто политический бизнес. Таковы реалии, но с ними нужно и можно бороться, считает Полоскова. Кстати, отметила она, в Аргентине армяне натолкнулись на "непреодолимое препятствие". В Аргентине и соседнем Уругвае есть другая, гораздо более сильная сеть, с многовековой историей. Это масонские организации. А тягаться с ними даже вездесущему армянскому лобби не по плечу. Да, Уругвай первым признал "геноцид". Но сейчас там армянская диаспора не особо влиятельна и, уж тем более, не агрессивна.

"Азербайджан не обязан объясняться перед ЕСПЧ и другими международными организациями. Повторю - задержание и наказание преступников это ваше внутреннее дело. Если хотите соблюсти дипломатический политес - то ваши органы власти, представители внешнеполитического ведомства всегда смогут привести факты и юридические основания для законного преследования тех, кто виновен в массовой гибели людей, изгнании их с мест проживания, в пытках и насилии.

В мировом общественном мнении должен произойти перелом, в результате чего лживая картина сменится на адекватную. Над этим надо работать. Если бы азербайджанская диаспора, объединившись с турецкой, была бы более активна, в том числе, в информационном поле, то и друзей Азербайджана было бы гораздо больше среди влиятельных кругов Европы. Вы победили на поле боя и вернули стране и людям не только оккупированные территории, но и веру в торжество справедливости. Сейчас предстоит победить еще в одном не менее важном для азербайджанского народа сражении - битве за умы. Для этого на стороне Азербайджана очень мощный союзник - правда. Чем больше будет фактов и публичных покаяний в ходе судебных дел над теми, кто совершал преступления против человечности в Ходжалы, Мешали и других населенных пунктах, тем быстрее для многих в той же Европе наступит "момент истины". А без борьбы нет победы", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева