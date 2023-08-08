Гейдар Алиев заложил основу развития политико-экономических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном

Основу развития политико-экономических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал ведущий советник Центра анализа международных отношений Нагы Ахмедов в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".

Он напомнил, что Узбекистан и Азербайджан установили дипломатические отношения 2 октября 1995 года.

"С того дня наши страны динамично развивают политические, культурные и другие двусторонние отношения. На сегодняшний день между нашими странами подписано свыше 150 пакетов документов. Учитывая, что у Азербайджана и Узбекистана очень схожи культура, язык, традиции и обычаи - все это было заложено Гейдаром Алиевым в основу развития двусторонних отношений во всех направлениях", - добавил он.

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