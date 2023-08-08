Блогер Багдасарян открывает глаза армянам

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как армянский блогер Роман Багдасарян открывает глаза армянам

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Каждый раз, когда пишется статья или публикуется пост о провальной политике Армении и причинах ее поражения во Второй карабахской войне, некоторые ура-патриоты, блогеры и политики горячо отвергают эту идею и даже пытаются ее бойкотировать.

Однако очень важно напомнить, что когда распалась Советская Империя, все постсоветские страны оказались в такой же ситуации, но и в состоянии кризиса. Среди них у Армении были определенные возможности, поскольку она не была полностью отделена от административной системы России. Уже тогда, благодаря определенной военной поддержке России, она смогла оккупировать территории Азербайджана, проводя экспансионистскую политику.

И, наконец, Армения, которая смогла удерживать территории Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, попыталась разжечь новую войну на территориях Азербайджана с желанием пойти дальше со следующей попыткой. Армения, еще не оправившаяся от настроений 1990-х годов, забыла о 30-летнем историческом разрыве между Первой и Второй карабахскими войнами. Армения просто не учитывала ни экономический, ни военный потенциал другой стороны. Азербайджан не хотел войны, у него было только одно требование - восстановление территориальной целостности и мира в регионе.

К сожалению, как признал армянский блогер Роман Багдасарян, Армения выбрала неверный путь и результат налицо. Армянским рупорам и "героям" социальных сетей больше нечего сказать. Потому что истинные герои внутри себя не оставили нам шанса что-то объяснить. Даже если бы мы им сказали, они бы не поверили...

В видео, которым поделился армянский блогер, он рассказал о коррупции и хищениях, совершенных армянами в течение 30 лет. В подготовленном им видео он рассказал о стратегии Президента Азербайджана Ильхамом Алиевым, осуществленной всего за 20 лет, и разоблачил корыстолюбие и нелояльность бывших армянских лидеров к своей родине. Действительно, Багдасарян подтверждает истинность утверждения, показывая армянских солдат, погибших во Второй карабахской войне. Он видит вину павших армянских солдат в армянских чиновниках, которые наслаждаются роскошной жизнью, и обвиняет их в нынешнем положении Армении.

Кроме того, Багдасарян попытался показать реальную разницу между двумя странами, сделав акцент на ряде цитат из недавнего интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Euronews. Блогер сказал, что "Ильхам Алиев был прав", добавив: "Азербайджанцы строят города, а армяне строят виллы".

"Наши чиновники и военные после Первой Карабахской войны возомнили себя вечными победителями. Пока Алиев строил города, Аркадий Гукасян покупал себе гостиницы в Санкт-Петербурге. Пока Алиев строил города, Бако Саакян покупал себе гостиницу "арцах", трехэтажный дворец для своего водителя, торговый центр, магазины и торговые площади в Москве. Пока Алиев строил города, Араик Арутюнян строил дом, гостиницу в Ставропольском крае, покупал жилье в Дубае и Париже. Пока Алиев строил города, Артур Агабекян открыл фонд, с которого воровал деньги, тратя их на девочек и банкеты. Пока Алиев строил города, Роберт Кочарян покупал себе остров в Греции, отель, сотни объектов для сына Левона. Пока Алиев строил города, Ара Абрамян собирал деньги на усиление "арцаха" и направлял их на строительство своих дворцов".

Конечно, эти высказывания армянского блогера не от любви к Азербайджану. Поскольку Армения и армяне воспринимают Азербайджан в качестве соперника и даже врага. Блогер Багдасарян сделал такое сравнение с точки зрения соперничества и из-за ревности. Блогер просто забыл сказать еще одну правду, а именно то, что Армения потратила 30 лет на оккупацию земель Азербайджана и не свернула со своего неконструктивного пути даже после поражения. Тем не менее, армянский блогер донес до мира правду и открывает глаза армянскому народу.

Хорошо, что среди армянского общества есть хотя бы один человек, который может видеть такие истины. Надеемся, что Роман вскоре даст ответ на вопрос Пашиняна о стремительно идущих восстановительных работах Азербайджана на освобожденных от оккупации землях. Мы понимаем, что реконструкционные работы для Армении в новинку, и в этой сфере руководству Армении еще предстоит многому научиться у Президента Азербайджана. Надеемся, что и в этом вопросе Роман Багдасарян будет активно содействовать руководству своей страны.