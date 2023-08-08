Сабина Алиева недовольна заявлением экспертов Совета ООН по правам человека

"Как известно, Всемирная декларация прав человека, один из основополагающих документов, в котором декларируются права и свободы человека, содержит в себе принципы обеспечения равенства всех людей независимо от расы, пола, языка, религии, происхождения или политических убеждений, и запрещения дискриминации".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой к заявлению некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о ситуации на дороге Ханкенди-Лачин.

"Считаем, что этот документ должен стать основным источником не только для стран-членов ООН, но и структур, входящих в систему правозащитного механизма ООН.

Однако то, что специальные докладчики и эксперты ООН демонстрируют молчание или намеренно закрывают глаза на продолжавшуюся в течение 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, грубое нарушение фундаментальных прав и свобод более миллиона беженцев и бывших вынужденных переселенцев, этнические чистки, геноцид и другие военные преступления, минный террор, который является серьезным препятствием для возвращения людей, должно расцениваться в первую очередь как двойные стандарты и игнорирование норм и принципов, сформулированных ООН", - отмечается в комментарии.