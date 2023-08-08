Армяне Карабаха разоблачают утверждения о "блокаде" кадрами в соцсетях

Армения намеренно пытается манипулировать мнением международной общественности и добивается продолжения незаконной деятельности на территориях Азербайджана.

Об этом сказала Шервин Наджафпур, председатель Cultural bridge builder organization (CAN), занимающейся вопросами азербайджано-норвежских связей, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан ложно обвиняют в "изоляции" армян, проживающих в Карабахе, от остального мира якобы без доступа к продовольствию, воде, медикаментам, топливу и электричеству. Азербайджан же готов удовлетворить все потребности армян в Карабахе, предлагая дорогу между Агдамским районом и Ханкенди", - сказала она.

Кадры, которые публикуют в социальных сетях армяне, проживающие в Карабахе, подтверждают, что люди в Ханкенди ведут активную общественную жизнь, что еще раз доказывает, что Армения намеренно манипулирует СМИ, а также международным общественным мнением, и что заявления о "гуманитарном кризисе" и "блокаде" являются чистой воды политической манипуляцией.

Напомним, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, из Армении осуществлялась переброска живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. 22 апреля Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди. В ответ на эти действия Армении 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях нашей страны на границе с Арменией был установлен погранично-пропускной пункт в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пересечение через свой погранично-пропускной пункт армянских жителей, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона, тем не менее, в целях продолжения своей незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. Кроме того, она совершила такие провокации, как обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка 26 июля грузовых автомобилей на азербайджанские территории. Невзирая на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует, что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.