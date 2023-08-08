Кямран Алиев принял замгенерального прокурора Ирана

8 августа начался рабочий визит в Азербайджан делегации во главе с заместителем генерального прокурора Ирана по безопасности и политическим вопросам Мехди Амири Исфахани, состоящей из сотрудников министерства иностранных дел и других соответствующих государственных структур.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сначала делегация посетила Аллею почетного захоронения и почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, а также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Затем делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память сыновей Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В этот же день, принимая делегацию, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил положительное влияние на межведомственную деятельность обсуждений по вопросам защиты прав граждан обеих стран, пограничной, таможенной, экологической, правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, гуманитарным и другим вопросам в рамках своего визита в Иран 30 августа прошлого года во время взаимных встреч с руководителями органов прокуратуры и юстиции. Он передал свои поздравления по случаю назначения председателем Верховного суда генерального прокурора Ирана Мохаммеда Джафара Мунтазири, а Мухаммеда Мохади - генеральным прокурором страны.

В ходе приема состоялся обмен мнениями по уголовным делам, расследуемым в соответствующих структурах Азербайджана и Ирана в связи с террористическим актом, совершенным 27 января 2023 года против посольства нашей страны в Иране. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования иранской стороной уголовного дела, выявления и привлечения к ответственности всех участников преступления, а также расследования в связи с бездействием сотрудников правоохранительных органов этой страны во время инцидента, проверки обстоятельств совершения этого террористического акта, вынесения предусмотренного законом наказания всем лицам, совершившим это преступление.

Замгенерального прокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе текущего года и выразил соболезнования азербайджанскому народу, членам семей погибшего и пострадавших в результате инцидента. Кроме того, он подробно проинформировал о ходе расследования уголовного дела, отметив, что в кратчайшие сроки расследование будет завершено и будет обеспечено принятие законного решения по делу, а виновные лица получат заслуженное наказание.

Затем делегация ознакомилась с новым административным зданием генеральной прокуратуры, а также с Музеем Победы.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.