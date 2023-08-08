Новые подробности в расследовании нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

8 августа начался рабочий визит в Азербайджан делегации во главе с заместителем генерального прокурора Ирана по безопасности и политическим вопросам Мехди Амири Исфахани, состоящей из сотрудников министерства иностранных дел и других соответствующих государственных структур.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе приема делегации генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым состоялся обмен мнениями по уголовным делам, расследуемым в соответствующих структурах Азербайджана и Ирана в связи с террористическим актом, совершенным 27 января текущего года против посольства нашей страны в Иране.

Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования иранской стороной уголовного дела, выявления и привлечения к ответственности всех виновных, а также причин бездействия, проявленного сотрудниками правоохранительных органов во время инцидента, проверки причин и обстоятельств совершения этого террористического акта, вынесения предусмотренного законом заслуженного наказания всем лицам, совершившим это преступление.

Замгенерального прокурора Ирана выразил сожаление по поводу нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе текущего года и выразил соболезнования азербайджанскому народу, членам семьи погибшего в результате инцидента. Кроме того, он подробно проинформировал о ходе расследования уголовного дела, отметив, что в кратчайшие сроки расследование будет завершено и будет обеспечено принятие законного решения по делу, а виновные лица получат заслуженное наказание.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.