В Карабахе никто не голодает

Не нужно пытаться обманывать внешний мир, рассказывая о том, что армяне, проживающие в Карабахе, якобы умирают от голода.

Как передает Day.Az, об этом карабахский "активист" Артур Осипян сказал в интервью армянскому каналу "1inam".

Отвечая на вопрос о наличии у армян проблем с продовольствием в Карабахском экономическом регионе Азербайджана и достоверности слухов о продовольственном обеспечении, Осипян опроверг данные слухи.

Он подчеркнул, что так называемые "власти" армянских жителей 30 лет грабили Карабах, а "очереди за хлебом" вовсе не причина якобы "блокады" со стороны Азербайджана.

"Всегда одна часть жила хорошо, а другая с трудом зарабатывала себе на хлеб", - сказал Осипян.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пересечение через свой погранично-пропускной пункт армянских жителей, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента, армянская сторона, тем не менее, в целях продолжения своей незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. Кроме того, она совершила такие провокации, как обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка 26 июля грузовых автомобилей на азербайджанские территории. Невзирая на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие армянской стороны всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует, что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.