Сепаратисты в Карабахе продолжают пытаться "угрожать" Азербайджану

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Ожидания проведения антитеррористической операции в Карабахе еще больше возросли. Остатки так называемого "режима" в Карабахе, признанном на международном уровне территорией Азербайджана, продолжают пытаться "угрожать" Азербайджану.​

Первым подал голос главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян. Он дал "интервью", которое анонсировалось в течение нескольких дней, и вывод из сказанного им такой, что он, мол, "не намерен отступать и соглашаться с требованиями Баку".

А то, что не произнес вслух Араик, решив подстраховаться, сказал некий Саргис Погосян, называющий себя командиром вооруженного формирования под названием "Крестоносцы". Он озвучил неприкрытую угрозу: "Если до 18:00 дорога в Карабах не будет открыта, и население не будет обеспечено продовольствием, мы откроем дорогу силой".

Это заявление делает проведение Азербайджаном антитеррористической операции еще более неизбежным. Видимо, армяне готовят очередную провокацию. В этом случае у Азербайджана нет иного выхода, кроме как начать антитеррористическую операцию, так как террористы открыто заявили о своих целях.

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана идут масштабные строительные и восстановительные работы, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края. А террористы, возглавляющие бандформирования, такие как Погосян, своими провокациями стремятся сорвать планы Азербайджана касательно "Большого возвращения", и в то же время пытаются чинить препятствия заключению мира между Баку и Ереваном.

Эти намерения террористов представляет собой не что иное, как огромную угрозу как для строительных работ, так и для людей, возвращающихся в родные края. Поэтому Азербайджан с каждым днем все больше ощущает необходимость нейтрализации сепаратистов-террористов для обеспечения безопасности своих граждан.

С одной стороны, идут мирные переговоры, с другой, сепаратисты, незаконные вооруженные формирования открывают огонь, озвучивают провокационные заявления, что не является нормальной ситуацией. Терпению Азербайджана есть предел. В одном из недавних выступлений Президент Ильхам Алиев еще раз четко заявил, что незаконные вооруженные формирования должны быть выведены из Карабаха.

Элементы, нарушающие мирный процесс, должны быть выведены из Карабаха, а те, кто не хочет выходить, должны быть нейтрализованы. Скорее всего, это произойдет в ближайшем будущем. Потому что сепаратисты в Карабахе и поддерживающие их круги не оставляют другого пути.