Наше сотрудничество с Азербайджаном создало условия для мира в регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В результате нашего сотрудничества с Азербайджаном был возвращен Карабах, неотъемлемая часть Азербайджана, после тридцатилетней оккупации", - отметил Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция будет и дальше укреплять отношения с Азербайджаном во всех сферах.