https://news.day.az/politics/1587906.html Наше сотрудничество с Азербайджаном создало условия для мира в регионе - Эрдоган
Наше сотрудничество с Азербайджаном создало условия для мира в регионе - Эрдоган
Наше сотрудничество с Азербайджаном создало условия для мира в регионе.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В результате нашего сотрудничества с Азербайджаном был возвращен Карабах, неотъемлемая часть Азербайджана, после тридцатилетней оккупации", - отметил Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция будет и дальше укреплять отношения с Азербайджаном во всех сферах.
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