Интервью Эльчина Амирбекова опубликовано во французской газете Le Monde

Вчера в ведущей французской газете Le Monde было опубликовано интервью представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова, передает Day.Az.

Отвечая на вопросы журналиста Эмануэля Гриншпана о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, в частности о Лачинской дороге, Эльчин Амирбеков ответил на необоснованные обвинения западной прессы, связанные с якобы закрытием дороги.

Амирбеков отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Лачинская дорога должна использоваться в гуманитарных целях, однако в течение двух с половиной лет Армения злоупотребляла этой дорогой в незаконных целях, в том числе для отправки на территорию Азербайджана своих вооруженных сил, а также боеприпасов. Он подчеркнул, что в Карабахе проживает не 120 тысяч армян, как утверждает армянская сторона, а 50 тысяч, в том числе 10-тысячный контингент армянских незаконных вооруженных сил.

Амирбеков, отвечая на вопрос корреспондента о том, считает ли он армянских военных гражданами Азербайджана, отметил, что они являются частью вооруженных сил Армении, незаконно находящихся на территории Азербайджана вопреки трехстороннему заявлению. По этой причине азербайджанская сторона 23 апреля в соответствии с международным правом создала контрольно-пропускной пункт в Лачине.

До сведения журналиста было доведено, что через Лачинскую дорогу в настоящее время перевозят медицинские принадлежности, а предложение Азербайджана о перевозке гуманитарных грузов через территорию Агдама и Физули не было принято армянами.

Он подчеркнул, что если бы ситуация действительно была такой трагической, как это преподносится, людям было бы все равно в каком направлении идет гуманитарная помощь, а это означает, что так называемые "правящие круги" держат в заложниках большинство проживающих там армян. Так называемые "правящие силы" хотят использовать эту ситуацию в целях давления на Азербайджан на международном уровне.

В ходе интервью Амирбеков рассказал о фактах, связанных с арестом Вагифа Хачатряна, отметив, что он был в списке лиц, совершивших военные преступления против граждан Азербайджана во время Первой Карабахской войны, и отвечая на провокационный вопрос Гриншпана о том, является ли режим в Азербайджане авторитарным, подчеркнул, что Азербайджан является демократической страной, и довел до сведения журналиста, что ни одна страна, включая Францию, не идеальна, когда речь идет о правах человека.