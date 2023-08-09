https://news.day.az/politics/1588039.html Азербайджан и Армения должны найти "развязки" по сложным темам - МИД РФ
Ранее Гончар заявил, что Армения и Азербайджан взяли "в домашнюю проработку" предложения России по деэскалации напряженности в регионе. При этом, по его словам, Москва не стремится проводить встречи ради самих встреч, "чем нередко грешат западные коллеги".
Азербайджан и Армения должны найти "развязки" по сложным темам - МИД РФ
В рамках переговоров между Арменией и Азербайджаном предстоит найти развязки по ряду сложных тем, сказал на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, комментируя заявление директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончара, передает Day.Az.
Ранее Гончар заявил, что Армения и Азербайджан взяли "в домашнюю проработку" предложения России по деэскалации напряженности в регионе. При этом, по его словам, Москва не стремится проводить встречи ради самих встреч, "чем нередко грешат западные коллеги".
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