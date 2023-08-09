«Гуманитарный» караван у ППП «Лачин» стал длиннее на французские макароны

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Сообщается, что "гуманитарный" караван, выстроившийся на серпантине у границы с Азербайджаном, стал еще длиннее. Первоначально он состоял из 19 фур компании Спайка. На минувшей неделе к нему прибавились два грузовика компании Гранд Канди с якобы сладостями. А сегодня, 9 августа, к хвосту каравана пристроилась еще одна фура. Как сообщается, с макаронами из Франции.

Поддержка Францией армянских претензий на азербайджанские земли, которую мы видели все годы оккупации, препятствия и провокации, чинимые французской стороной с целью срыва мирных переговоров и предоставления армянам времени для реванша - это и многое другое всем известно. К сожалению, эта страна, сама погрязшая в проблемах, день ото дня теряющая влияние на своих "заморских территориях", продолжает смешиваться в дела нашего региона, только усложняя происходящие здесь процессы.

Ждем вскорости грузовиков с товарами из Канады, Нидерландов, Литвы, Испании, с грузом от сердобольных экспертов Совета по правам человека ООН, ЕС и прочих организаций. Если так пойдет, караван вытянется аж до самого Еревана.

Говорить о двойных стандартах, агонии международного права, нарушении всех норм и правил не будем. Но зададим задачку. Хотелось бы, чтобы ее решили те, кто с пеной у рта защищает армянские инсинуации, критикует Азербайджан и пытается грозить чем-то там Баку.

Давайте представим ситуацию: завершилась война в Украине, украинцы восстановили свою территориальную целостность и пытаются решить оставшиеся проблемы с сепаратистами. В это время в Донбасс направляется гуманитарный караван, который, само собой, не пропускается и застревает у границы. Киев совершенно справедливо запретит проезд гумконвоя. Внимание - вопрос: как будут действовать Европа, Штаты, ООН, МККК и прочие организации?

Вариант А. Франция-мранция, ООН-моон и другие дружно накинутся на Киев, требуя от него прекратить "блокаду" и "геноцид". В международных организациях будут инициированы антиукраинские резолюции, а слезливые ролики в соцсетях станут репоститься и ретвититься чиновниками евроструктур и депутатами различных парламентов.

Вариант В. Франция-мранция, ООН-моон и другие потребуют от России прекратить провокации и обеспечить провоз гуманитарной помощи тем путем, который укажут власти Украины. Кроме того, будет поставлен вопрос о непременном и строжайшем досмотре провозимого груза.

Примечание: при решении задачи аргументы вроде "это другое" не принимаются. Ситуации совершенно аналогичные.