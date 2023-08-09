МИД Азербайджана призывает главу литовской дипломатии не вестись на армянскую пропаганду

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на публикацию в соцсети министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на публикацию Айхана Гаджизаде в соцсети Х (бывший Twitter), глава пресс-службы МИД призвал литовского министра не вестись на фальшивую армянскую пропаганду.

"Господин министр Ландсбергис, было бы хорошо, если бы вы не велись на фальшивую армянскую пропаганду. Армянская сторона злоупотребляла Лачинской дорогой в течение последних трех лет. К сожалению, все эти годы Литва демонстрировала молчание. Азербайджан в целях предотвращения злонамеренных действий Армении создал в Лачине погранично-пропускной пункт, а также предложил использовать для перевозок дорогу Агдам-Ханкенди. Между тем решением Международного суда от 6 июля единогласно отклонено ходатайство Армении о закрытии контрольно-пропускного пункта. Азербайджан упрощает транспортировку армянских жителей в обоих направлениях. Уместнее было бы призвать Армению к более конструктивному подходу вместо подрыва мирного процесса", - отметил он.