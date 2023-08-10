Глава МИД Азербайджана поздравил турецкого коллегу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу Хакана Фидана.

Как передает Day.Az, об этом Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

"Сердечно поздравляю моего друга и брата Хакана Фидана в связи с его награждением "Медалью за выдающиеся заслуги перед государством".

Для достижения целей, поставленных высшим руководством, желаю успехов министру иностранных дел братской Турции!", - отметил он.