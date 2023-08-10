https://news.day.az/politics/1588213.html Глава МИД Азербайджана поздравил турецкого коллегу
Глава МИД Азербайджана поздравил турецкого коллегу
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу Хакана Фидана.
Как передает Day.Az, об этом Байрамов написал на своей странице в соцсети X.
"Сердечно поздравляю моего друга и брата Хакана Фидана в связи с его награждением "Медалью за выдающиеся заслуги перед государством".
Для достижения целей, поставленных высшим руководством, желаю успехов министру иностранных дел братской Турции!", - отметил он.
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