Будущее Армении зависит от мирного соглашения с Азербайджаном

В ноябре 2020 года, после освобождения своей суверенной территории, Азербайджан впервые выразил желание подписать мирный договор с Арменией. Ереван был не в силах смириться со своим унизительным поражением и поначалу выступил против предложения Баку. Однако позже осознав, что давление бесполезно, премьер-министр Никол Пашинян и его кабинет заявили о признании территориальной целостности Азербайджана.

Россия, участвовавшая во всех этих процессах, также выразила свою поддержку и свое необходимое участие в этом вопросе. Однако, видя, что Россия частично ослабла из-за войны с Украиной, страны Запада также выступали за мир в регионе Южного Кавказа. Даже в отличие от России европейские страны заявили, что "Баку и Ереван смогут подписать мирное соглашение в ближайшие недели и месяцы".

Не прошло и суток, как Россия, а точнее директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар сделал заявление о том, что наспех подготовленный мирный договор Баку и Еревана приведет к новым конфликтам. По его словам, приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений.

Дипломат также говорил о важности прогресса в согласовании путей разблокирования транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией, о реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен - Джульфа - Мегри - Горадиз.

В комментарии Azernews украинский политолог, председатель Комитета по внешним связям Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил, что Россия будет искать любой предлог, чтобы остаться и продолжить попытки влиять на ситуацию в Карабахе, передает Day.Az.

"Дело в том, что Россия постарается сделать все, чтобы оставить свои войска на территории Азербайджана под предлогом "миротворчества". Уверен, что руководство Азербайджана прекрасно понимает это и видит, в чем заключается стратегия России. Поэтому единственно правильный выход, отвечающий национальным интересам Азербайджана, это как можно скорее восстановить полный суверенитет и контроль над всей территорией государства и добиться скорейшего вывода российских войск с Карабаха", - отметил он.

Далее политолог рассказал о разблокировании транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией и назвал этот шаг правильным.

"То есть речь идет о нормализации отношений между двумя государствами. Но сделать это нужно так, чтобы не пострадали суверенитет и национальные интересы Азербайджана. Чтобы это разблокирование не стало инструментом сохранения каких-либо элементов оккупации территории Азербайджана", - сказал Мережко.

Украинский эксперт подчеркнул, что Армения должна руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами России. И в то же время она должна действовать так, чтобы не нарушать международное право.

"На мой взгляд, истинные национальные интересы Армении заключаются в том, чтобы полностью избавиться от российского влияния, не позволить использовать себя в качестве инструмента и восстановить нормальные, цивилизованные отношения с Азербайджаном и Турцией на основе соблюдения норм и принципов международного права. Если Армении удастся построить мирные и взаимовыгодные отношения с Азербайджаном, то у нее будет будущее", - подытожил Александр Мережко.