Несколько дней назад министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое восхищение армянами в посте поддержки на своей странице в X (бывший Twitter). Он выразил обеспокоенность якобы "тяжелыми гуманитарными последствиями" "перекрытия" Лачинской дороги, а также потребовал беспрепятственного передвижения в соответствии с распоряжением Международного суда.

Возникает вопрос, о каких серьезных гуманитарных последствиях может идти речь, если Армения занимается контрабандой и незаконным провозом оружия через ППП Лачин?.

Делая такое заявление, господин Ландсбергис забывает о том, что происходит в Калининграде. Вернее, международное давление на славянских жителей, проживающих в странах Балтии; несистемная политика, а также печальная ситуация в гуманитарной сфере для славяноязычных граждан. Самый ужасный момент в том, что родители не могут отправить своих детей в школы, а населению, не владеющему литовским языком, не оказывается медицинская и социальная помощь. Также по сравнению с предыдущими годами число славянских жителей в Литве значительно уменьшилось. Кроме того, жителям запрещено говорить по-русски где бы то ни было, кроме церквей.

Уважаемый господин Ландсбергис, вы понимаете, о чем говорите? На каком основании литовское должностное лицо может требовать от другой страны действий, которым не следует его собственная страна?

Белорусский политолог, эксперт Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский более подробно прокомментировал эту тему в интервью корреспонденту Azernews Рене Муршуд, передает Day.Az.

"Я не думаю, что господин Ландсбергис рассматривает какие-либо доказательства. У меня даже большие сомнения, что он знает, что такое Лачинская дорога и где она вообще находится. Потому что он не ведет самостоятельную внешнюю политику, он полностью действует по инструкцям, которые ему диктуют из-за границы", - отметил политолог.

По мнению белорусского эксперта, Литва формально является независимым, но фактически несуверенным государством, зависящим от внешней финансовой и военной помощи западных стран.

"Поэтому нельзя сказать, что делая такие заявления, в МИДе Литвы как-то проанализировали ситуацию или поняли, что происходит на месте. Вообще следует задаться вопросом, насколько министр Ландсбергис знает географию стран мира, где находится Карабах и Лачинская дорога, а может быть, даже Азербайджан и Армения. Поэтому мы должны поставить под сомнение компетентность тех людей, которые сегодня работают в Министерстве иностранных дел Литовской Республики", - считает Петровский.

Далее политолог рассказал, как с каждым годом принципиально деградировал внешнеполитический курс и уровень дипломатии Литвы.

"Дошло до того, что Литовская Республика признала независимость Тайваня, после чего отношения с Китайской Народной Республикой резко испортились. Литва выражает озабоченность правами уйгуров, монголов и других меньшинств в Китае. Ухудшение отношений с Китаем привело к тому, что экономика Литвы была подорвана, поскольку транзит китайской продукции через территорию Литвы по программе "Один пояс, один путь" был прекращен", - сообщил собеседник Azernews.

Что касается вопросов национальности внутри Литвы, то критика в адрес других стран, в том числе и Азербайджана, со стороны Литвы далеко не первый случай, продолжил эксперт.

"В самой Литве есть этнические проблемы. Например, ущемление прав славяно-говорящего населения; проблема не только с русскоязычной общиной, но и с польским населением. Идет борьба с вывесками на разных языках. Напомню, что в самой Литве есть районы, где литовцы составляют этническое меньшинство", - подчеркнул Петровский.

И в заключении эксперт рассказал о требованиях к Азербайджану, которые не выполняет сама Литва в Калининградской области.

"Что касается нарушения транзита между Калининградской областью России и Беларусью, а также попыток перекрыть литовско-белорусскую и литовско-российскую границу, то все это говорит о том, что внешняя политика Литвы не самостоятельна и не суверенна, а является проводником политики своих заокеанских хозяев", - подытожил Петр Петровский.