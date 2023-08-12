28 армян прошли границу на машинах Красного Креста

Всего за сегодня на 9 машинах Красного Креста границу прошли 28 армянских жителей Карабаха.

Как сообщает Day.Az, из них 5 человек - сотрудники Красного Креста, 9 - водители и еще один медицинский работник. Они перевезли 8 больных и пятерых сопровождающих их лиц.