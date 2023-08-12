https://news.day.az/politics/1588978.html 28 армян прошли границу на машинах Красного Креста - ВИДЕО
28 армян прошли границу на машинах Красного Креста - ВИДЕО
Всего за сегодня на 9 машинах Красного Креста границу прошли 28 армянских жителей Карабаха.
Как сообщает Day.Az, из них 5 человек - сотрудники Красного Креста, 9 - водители и еще один медицинский работник. Они перевезли 8 больных и пятерых сопровождающих их лиц.
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