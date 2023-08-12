https://news.day.az/politics/1588979.html Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавенде
Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавенде
12 августа в 15:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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