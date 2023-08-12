Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавенде

12 августа в 15:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.