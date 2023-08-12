Армянская диаспора спелась с американской прессой против Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Американская газета Washington Post идет на рекорд. За последние шесть дней газета опубликовала уже третью по счету заказную статью с явной анти-азербайджанской направленностью.

Нельзя сказать, что сам факт публикации таких статей является удивительным, в конце-концов американская популярная пресса давно перестала быть платформой, предоставляющей равные возможности. Но к этому вопросу мы еще вернемся, он является второстепенным на данном этапе.

Более важным является то, что последняя статья, опубликованная в Washington Post Дейвидом Игнатиусом, полностью повторяет тезисы армянской пропагандисткой машины. Прочитав статью можно увидеть все знакомые тезисы о "блокаде", об "умирающих от голода" и, конечно же о "геноциде" и "этнических чистках". Без каких-либо доказательств, как можно было и ожидать. Собственно, "статья" Игнатиуса не предоставила какой-либо новой "информации", и по большому счету являлось повторением всех предыдущих работ прочих авторов, просто изложенной другими словами.

Интересны несколько моментов. Во-первых, почему такое повышенное внимание уделяется проблеме якобы "голодающих", когда мир стоит на пороге кардинальных трансформаций, включая ситуацию в Нигере, высокий уровень неопределенности и человеческих страданий в Украине и потенциальную вспышку нового конфликта между Китаем и Тайванем. Согласитесь, ситуация в Карабахе не является экзистенциальным кризисом по сравнению с описанными выше процессами, каждый из которых может иметь далеко идущие последствия. Все дело в том, что по вопросу продвижения армянской пропаганды есть "клиент". Почему от него отказываться?

Второй момент, почему именно Игнатиус взялся за столь ответственную миссию "защиты" жителей Карабаха?

Игнатиус является интересной личностью, демонстрирующим явную тюркофобию и любовь к армянству, а точнее к его богатым представителям. В далеком 2016 году Игнатиус успел побывать в Карабахе, и как мог предположить догадливый читатель, сделал он это незаконно. Более того, Игнатиус является другом Рубена Варданяна, миллиардера разбогатевшего на отмывании грязных денег, и получал от него премии на протяжении долгого времени. Также важно отметить, что это не первая попытка Игнатиуса защитить армян словом. За его авторством вышло не малое количеств статей как до, так во время и после 44-дневной войны. Ну и еще один пункт, который также важен. Игнатиус является арменином. Ну и как он после всего этого может быть беспристастным?

К слову о тюркофобии Игнатиуса. Много лет назад это именно он оборвал речь Реджепа Тайипа Эрдогана на Форуме в Давосе во время полемики с ныне покойным президентом Израиля Шимоном Пересом. Игнатиус решил, что участникам форума важнее обед, чем выслушать первое лицо такой важной страны как Турция.

Но позвольте вернуться к тому, с чего мы начали работу - с дискуссии о состоянии прессы в США. Корпоративая культура американской прессы создало новую модель поведения, в которой искусственное раздувание конфликта, столкновения лбами и высокие разговоры о моральных качествах являются важнейшими элементами, гарантирующими успех, читаемость, рейтинги и покровительство заинтересованных групп по продвижению интересов. Причем, совсем не важна специфика. Это может быть и внешняя и внутренняя политика. Даже такие темы как вакцины от коронавируса стали темой для поляризации в американском обществе благодаря подходу американской прессы.

Реальность такова, что пока клиент платит, пресса в америке готова продвигать любую заказную статью. И нет разницы насколько она правдива или не правдива, это не является важным. Главное что-бы платили.

Напоследок оставлю читателя с такой мыслью. Почему армянская диаспора является одной из самых заинтересованных сторон в сохранении напряженности между Азербайджаном и Арменией? Армянская диаспора видит в неурегулированных отношениях между Азербайджаном и Арменией бизнес проект. Как только Баку и Ереван нормализуют свои отношения, диаспора лишится цели своего существования - очернения Азербайджана, продвижения интересов Армении на Западе и генерирования значительных средств для исполнения своей миссии. Таким образом, сепаратные бандформирования и диаспора являются бенефициарами эскалаций и провокаций против Азербайджана. Поведение боссов СМИ на западе, к сожалению, играет на руку целям, продвигаемым армянской диаспоры, которая не заинтересована в мире.