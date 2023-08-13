Азербайджан готов предоставить Украине оборудование для разминирования.

Как передает Day.Az, об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Володимир Зеленский.

"Азербайджан готов предоставить новый гуманитарный пакет, в том числе оборудование для разминирования. Разминирование является одним из важных направлений нашего сотрудничества с нашими партнерами. Украина нуждается в поставках этого оборудования от своих партнеров", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в настоящее время в общей сложности 174 тысячи квадратных километров территории представляют опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Наши специалисты в этой области каждый день обнаруживают новые взрывные боеприпасы. Нам нужно больше оборудования для разминирования, транспортных средств и специализированных беспилотников, чтобы разминировать их в более активном и безопасном ключе. Мы благодарны всем странам, которые помогли нам в этой области", - добавил он.

Напомним, что ранее в министерстве в министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что страна отправит в Украину машину для разминирования.

В 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 17,6 миллиона долларов. Согласно указу от 17 июля 2023 года, 7,6 миллиона долларов выделено с азербайджанской стороны Министерству энергетики для закупки и отправки электрооборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине.