Община Западного Азербайджана о безосновательных заявлениях армянского политика

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи со ставшими в последнее время непрерывными и включающими такие выражения, как "голод", "этнические чистки", "геноцид" смехотворными заявлениями об Азербайджане Эдмона Марукяна, который после Отечественной войны решил стать премьер-министром Армении, на выборах 2021 года набрал всего 1 процент голосов, в том же году организовал "грандиозную" одиночную акцию против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, а позже стал послом Министерства иностранных дел.

Как сообщает Day.Az, в заявлении общины говорится, что вызывает иронию то, что армянские политики и дипломаты, хваставшиеся "непобедимой армянской армией", этническими чистками, изгнанием сотен тысяч азербайджанцев из их домов в течение 30 лет оккупации, проливают "крокодиловы слезы" после Отечественной войны.

"Напоминаем Э. Марукяну, что его страна на протяжении 30 лет игнорировала резолюции Совбеза ООН и даже исходила из той позиции, что "таких резолюций будто бы вообще не существует". То, что теперь Армения и Э. Марукян полагаются на милость Совета Безопасности - это ни что иное, как лицемерие.

Община Западного Азербайджана напоминает Э. Марукяну, что он не должен делать заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности другой страны и разрушающих переговорный процесс, а наоборот, должен заниматься вопросами, касающимися его страны, и в этой связи должен побудить официальный Ереван к диалогу с Общиной на тему возвращения западных азербайджанцев в Армению".