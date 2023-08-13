https://news.day.az/politics/1589111.html Армения устроила новую провокацию в Кяльбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армения устроила новую провокацию в Кяльбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечерского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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