Армения устроила новую провокацию в Кяльбаджаре

13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечерского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.