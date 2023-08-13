В Нахчыване состоялась церемония открытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи

В рамках "Года Гейдара Алиева" на древней азербайджанской земле - в Нахчыване состоялась церемония официального открытия "IV Летнего лагеря диаспорской молодежи".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, после того, как прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за освобождение и территориальную целостность наших земель.

Затем были представлены подготовленный комитетом документальный фильм на тему "Гейдар Алиев и диаспорское строительство" и видео с приветствием участников предыдущих летних лагерей.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли отметил, что рад приветствовать участников IV Летнего лагеря в городе Нахчыван, где родился общенациональный лидер Гейдар Алиев, и пожелал работе лагеря успехов. Ф.Наджафли, подробно остановившись на деятельности великого лидера, связанной с Нахчываном, говорил о строительно-созидательной работе, проводимой в Нахчыване под руководством достойного преемника его политического курса - Президента Ильхама Алиева, и перспективах развития.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил Фонду Гейдара Алиева и полномочному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике признательность за содействие в организации лагеря. Он отметил, что Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев всегда призывал проживающих за рубежом азербайджанцев не прерывать связей с исторической Родиной, периодически приезжать в Азербайджан. Кроме того, деятельность азербайджанских школ в зарубежных странах постоянно находится в центре особого внимания Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. B этом контексте летние лагеря диаспорской молодежи можно расценить как претворение в жизнь рекомендаций Президента Азербайджана.

Подчеркнув, что IV Летний лагерь диаспорской молодежи посвящен 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева и организован в рамках "Года Гейдара Алиева", председатель комитета констатировал, что роль общенационального лидера в истории Азербайджана и роль Нахчывана в жизни общенационального лидера неоценимы и несоизмеримы.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли сказал, что в настоящее время азербайджанская диаспора переживает самый мощный период своей истории, равно, как Азербайджанское государство одержало победу над захватнической Арменией, так и наша диаспора нанесла поражение армянской диаспоре, обладающей большими возможностями: "Такие проекты, как летние лагеря диаспорской молодежи, представляют исключительное значение в деятельности диаспоры, ее организационном становлении и налаживании связей с родиной".

Представитель Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова проинформировала участников лагеря о деятельности фонда и реализованных им проектах.

Мероприятие завершилось художественной программой.

Отметим, что IV Летний лагерь диаспорской молодежи, который продлится до 18 августа, организован Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Партнером лагеря является Фонд Гейдара Алиева, организационную поддержку оказывает полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

В IV Летнем лагере, считающемся одним из грандиозных проектов в истории диаспоры, принимают участие более 100 молодых людей, представляющих 53 страны. В их число входят как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану. Реализация проекта в городе Нахчыван, где столетие назад родился Гейдар Алиев, представляет особое значение.

Проект, осуществляемый в рамках Распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева" от 29 сентября 2022 года, служит цели консолидации азербайджанцев, проживающих в различных странах мира, вокруг единой платформы и более обстоятельного ознакомления их с Азербайджаном.

Программа лагеря включает ознакомление с историческими и культурными памятниками Нахчывана, встречи с членами семей шехидов и нашими отважными гази, экспертами из различных сфер, а также развлекательные программы, интеллектуальные игры для молодежи.