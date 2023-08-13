Серж Танкян: примеры личной неприязни к здравому смыслу

Автор: Акпер Гасанов

Ознакомившись с записью, которую сделал в своем микроблоге в Х (Twitter) американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System Of A Down Серж Танкян, очень сильно пожалел о том, что не могу лично встретиться с ним, чтобы задать простой, напрашивающийся давно вопрос: "Ты из принципа игнорируешь здравый смысл или у тебя к нему личная неприязнь?"

Допускаю, что обе версии, заложенные в вопросе, правильные. Это стало предельно очевидно и миллионам украинцев, после той циничной глупости, которую уроженец Бейрута озвучил в апреле прошлого года,то есть через два месяца после начала войны в Украине. Он, в 2013 году выступавший в Киеве с сольным концертом в сопровождении украинского ансамбля "Киевская камерата" , предложил "попросить Россию напасть на Армению", чтобы Запад предоставил стране оружие.

"Возможно, нам следует убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией", - написал Серж в Twitter. Такие слова возмутили многих пользователей Украины и других государств. Возмутили потому, что это была попытка иронии в отношении страны, пережившей чудовищные трагедии, бомбежку своих городов, уничтожение мирного населения.

Танкян в итоге так и не извинился за сказанное, чем доказал, что быдло может быть и очень финансово обеспеченным, а также достаточно известным в мире.Собственно , после такого примера поведения этого ливано-армяно-американского циника , готового шутить на тему чужих страданий и трагедий, стало понятно, что он способен на любую пошлость, глупость, мерзость.

И вот, Танкян это доказал. Он назвал азербайджанцев фашистами. Всех сразу, что само по себе есть пример оскорбления по национальному признаку, ксенофобии,лжи.О том, что фашизм процветал в Армении, в которой были проведены этнические чистки, в результате которых там не осталось ни одного азербайджанца, Танкян ничего, ясное дело, не сказал. Как и про то, что в РА установлены памятнику Гарегину Нжде- пособнику Адольфа Гитлера.

Кстати, можно вспомнить и про государственного орла - герб, который являлся официальным государственным символом нацистской Германии.Он поразительно напоминает того орла, что выбран символом Республиканской партии Армении, лидером коей является бывший карабахский сепаратист, третий президент РА Серж Саргсян, отправленный на помойку армянской истории откровенным лузером Николом Пашиняном.

Тем самым, с которым Танкян встретился практически сразу после "шашлычной революции". Тогда, кстати, Танкян обещал купить квартиру в РА, чтобы жить там. Но, прошли годы, а обещанного Серж так и не сделал. В итоге, он заслужил порцию презрения со стороны своих же соотечественников, справедливо назвавших певца классическим балаболом. И это я еще максимально мягкое, из всех озвучивавшихся тогда формулировок в адрес Танкяна, использовал.

Все они доказали свою уместность в свете нового припадка истерики, случившегося у Сержа. Он утверждает, что ""арцах" с юридической точки зрения никогда не был частью Азербайджана". Фраза о юридической точке зрения в отношении всеармянского мифа- это уже пассаж, доказывающий необходимость похода Танкяна к психиатру. Ведь у сказки или у галлюцинации не может быть юридического оформления.

Что до Карабахского экономического района, то его частью Азербайджана вынужденно признал уже и премьер-министр РА Никол Пашинян. Да и все иные государства мира, включая США, где живет Серж, всегда открыто заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана. При этом, "арцах" никто, включая Армению, никогда официально не признавал.

Но, Танкяна же никогда не интересовали истина и здравый смысл. Настолько не интересовали, что он ранее писал: "Мы также возьмем исторически принадлежавшие нам гору Арарат и Карс". Что , куда и с какой частотой й и скоростью взял в итоге Серж - тема отдельной статьи. А все указанные территории так и остаются турецкими. И так будет всегда.

Что до Танкяна, то он неизлечимость своей болезни доказал еще и фразой про то, что "Баку- это историческая Армения". Странно, что он всю нашу планету или, чего уж та мелочиться, вселенную не назвал армянской. Впрочем, вполне возможно, что и до этого дойдет в конечном итоге. Ведь совершенно уже очевидно, что к здравому смыслу у него давняя личная неприязнь.