Пока Франция полыхает, Макрону плевать на все

Автор: Мехти Ахмедзаде

Неуравновешенная внутренняя и внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона принесла ему соответствующие, "адекватные" плоды - рейтинг французского лидера среди всех государств в Европе упал до рекордного минимума, при этом длящиеся долгое время внутри страны протесты уже стремительно распространились и на бывшие колонии в Африке.

Постоянные протесты против неоколониальной политики Франции приобретают на континенте все больший размах ввиду чрезмерно жесткой политики, ущемления прав.

Сегодня Франция - государство изгой для демократичного Европейского Союза, но Макрон, по-видимому, совершенно ни о чем не беспокоится. Скажем больше - ему наплевать.

В Сети распространилась фотография французского президента, который "чиллит" в своей резиденции на Лазурном берегу вместе со своей супругой. У последователя Галкина, между прочим, под носом внутренний кризис и недавние протесты в Нигере.

Интересно, что думают тысячи избитых и арестованных граждан Франции о таком поведении главы государства, который откровенно отказывается исправлять или хотя бы признавать свои ошибки.

Напомним, что ранее события вокруг военного мятежа в Нигере стали ужасной драмой и унижением для президента Франции, вынужденного в этой ситуации уступить лидерство США.

Такое мнение выразил политолог, почетный профессор французского Института политических исследований Бертран Бади в интервью испанской газете La Vanguardia.

Эксперт назвал большой ошибкой Макрона чересчур резкую реакцию с осуждением переворота. "Вскоре он понял, что это было сложнее, чем он думал, - отметил Бади. - Макрон понял, что оказался в тупике. В связи с этим у него было две альтернативы: отступить, что в глазах всего мира является унижением, или засесть в углу и ждать. Это он и сделал".

Для французского президента тема Нигера является "ужасной драмой", поскольку он теряет своего лучшего сторонника в Африке, вынужден уступать лидерство в этой ситуации США, что "является очень важным унижением в африканской контексте и показывает, что он ошибся в расчетах". Бади отметил, что республике не удается "избавиться от всей своей колониальной истории".

Великая драма Франции в том, что она не знает, как перевернуть страницу, в неспособности переопределить себя.

Страна с момента обретения независимости африканскими государствами проводила дипломатию школьного учителя, основанную на искушении давать уроки и распределять наказания. Париж, вероятно, не понял, что африканские общества изменились с тех пор.

Впрочем, провал Макрона признали некоторые французские сенаторы. 94 из них, принадлежащие к разным политическим силам, направили ему открытое письмо, в котором заявили о провале государственной политики в Африке. По мнению сенаторов, ряд африканских стран - Нигер, Мали, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо - отказались от политического, военного и экономического влияния Франции. Парламентарии подчеркнули, что и в странах, считающихся близкими к Франции, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал, проходят массовые антифранцузские акции. Кроме того, Париж имеет сложные отношения с Алжиром, Марокко и Тунисом.

Сенаторы отметили, что на смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. Парламентарии высказали мнение о необходимости пересмотра французского видения Африки и ее связей с Францией. На их взгляд, вероятно, пришло время, когда африканские страны все больше оспаривают роль Франции и ее присутствие на континенте.

То есть, проблем у французского лидера полно - как вне страны, так и в ее пределах. Любой адекватный политик, лидер своей страны, бросил бы все свои силы на их решение. Но наглость Макрона недооценили - отпуск для него превыше всего и пусть все сгорит до тла.