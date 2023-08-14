Туркменистан призывает глав МИД прикаспийских стран провести встречу

Туркменистан призывает к проведению встречи глав МИД прикаспийских стран до конца года, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе проведения Международной конференции под названием "Каспийское море - символ мира и дружбы", которая в настоящее время проходит в Туркменистане, глава министерства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выразил надежду на проведение встречи министров иностранных дел прикаспийских государств до конца текущего года. Инициатива по созыву этой встречи принадлежит Российской Федерации.

Он подчеркнул важность активного использования уже действующих механизмов сотрудничества в каспийском регионе, особенно в рамках Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Рашид Мередов также выразил свою обеспокоенность "медленным прогрессом, достигнутым после принятия данной конвенции пять лет назад".