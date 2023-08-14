Армянская провокация возле консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются совместные провокации армянской стороны и спонсирующих ее политических кругов против Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на этот раз в центре внимания оказались представители армянского лобби, которые провели акцию протеста возле консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в связи с деятельностью ППП "Лачин".
Протестующие за океаном подталкивают тем самым азербайджанцев к принятию адекватных ответных мер, стремятся осложнить ситуацию для официального Баку. К сожалению, нет никакой информации относительно вмешательства в незаконные действия армянского лобби и акции по пропаганде и поощрению сепаратизма со стороны правительства США, наблюдающего за подобными процессами извне.
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