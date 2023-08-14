Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипулятивной кампании

Сегодня усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, сталкиваются с серьезными вызовами из-за целенаправленной политики напряженности и реваншизма Армении. Эта страна вновь пытается превратить Совет Безопасности (СБ) ООН в инструмент для манипулятивной кампании.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде" в очередной раз происходит в то время, когда Армения намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения посредством международных партнеров", - говорится в заявлении.

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