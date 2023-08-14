МИД Азербайджана озабочен незаконным размещением средств радиоэлектронной борьбы на своей территории

Особую обеспокоенность вызывает использование средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана. В последние недели, наряду с гражданскими самолетами "Азербайджанских Авиалиний", радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу для их безопасности, подверглись и самолеты зарубежных стран.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что параллельно с военными строительными работами и незаконным наращиванием деятельности на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в последние дни наблюдался сбор крупнокалиберного оружия, другой военной техники и личного состава с целью очередной военной авантюры со стороны Армении вдоль неделимитированной государственной границы.