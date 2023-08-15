Все познается в сравнении – город Физули, три года спустя

Споры о том, какую из сторон решенного в 2020 году карабахского конфликта следует считать народом-созидателем, а какую - разрушителем, думается, подходят к концу. Стереотип, многие годы внушавшийся миру ереванской пропагандой, рассыпался, когда были освобождены от оккупации азербайджанские земли и все увидели, что стало с цветущими городами и селами за тридцать лет пребывания под армянским сапогом.

Это видео как нельзя лучше демонстрирует, что статус народа-созидателя был присвоен армянами искусственно и совершенно им не соответствует. Разрушать - вот главное дело армянских националистов и сепаратистов. Созидание же - это то, что мы видим на этом видео. Все познается в сравнении. То, что враг разрушал, тридцать лет владея захваченными землями, Азербайджан в течение всего трех лет вернул к жизни. Контуры будущего города Физули уже ясно вырисовываются и говорят сами за себя.