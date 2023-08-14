Омбудсмен призывает международные организации отреагировать на политику ненависти Армении в отношении Азербайджана

Международные организации не должны оставаться равнодушными к политике ненависти Армении по отношению к Азербайджану.

Как передает в понедельник Day.Az об этом сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"С сожалением отмечаем, что шаги, предпринятые Арменией с этой целью в отношении Азербайджана и азербайджанцев, не только не стихают, но и в последнее время приобретают все более резкий характер. Мы хотели бы подчеркнуть, что даже ряд заявлений в поддержку необоснованной пропаганды Армении, которая в эти дни вводит в заблуждение местное и международное общественное мнение, служит не обеспечению справедливого мира между двумя странами, а разжиганию конфликта.

Известно, что атмосфера нетерпимости и разжигание ненависти являются одними из факторов, выступающих в качестве основной угрозы обеспечению прав человека. В настоящее время в социальных сетях постоянно делаются заявления с угрозами смертью азербайджанцам, широко используются оскорбительные выражения, разжигание ненависти на этнической почве, что является результатом нетерпимого отношения, созданного Арменией по отношению к Азербайджану на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

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