Народ-созидатель? – Азербайджан обрушил миф об армянах

Вслед за блогером Романом Багдасаряном его коллега Ишхан Вердян тоже добавил свои пять копеек к теме разграбления Карабаха лидерами сепаратистов в годы оккупации. "В армянском сегменте интернета уверенно утверждают, что Араик Арутюнян купил один из самых престижных отелей Еревана - отель "Ереван", который находится в самом центре города, впритык с Площадью республики, - написал в соцсетях Вердян. - Конечно же, деньги на этот отель он накопил за счет своей честной зарплаты "президента" (кавычки наши - ред.), и эти десятки миллионов долларов никакого отношения не имеют к деньгам, которые Армения ежегодно платила Карабаху. Ну конечно, а как иначе. Теперь, если я назову эту мразь мразью, прибегут патриотнутые и начнут меня обвинять, мол, зачем ты армян оскорбляешь. Оскорбляю, ага. Я буду эту мразь и дальше мразью называть, а вы продолжайте называть господином "президентом"".

Дискуссии на эту тему начались в армянском сегменте соцсетей после того, как в недавнем интервью Евроньюс Президент Ильхам Алиев привлек внимание к одному важному моменту: в период армянской оккупации Азербайджан не стоял на месте, строился и развивался, в то время как оккупанты занимались лишь тем, что разрушали, а также возводили виллы для своих главарей.

Эти слова нашего лидера задели армян за живое. Обсуждения вокруг этой темы не утихают. Армянские блогеры буквально выплеснули на своих соплеменников массу информации о том, какой сепаратистский лидер где что купил и что построил на украденные у карабахских армян деньги, присылаемые из Армении. Оккупированные территории почти тридцать лет простояли в руинах, а араики и прочие тем временем обзаводились дорогостоящим имуществом.

И возникает естественный вопрос: так кто же из сторон конфликта созидатель, а кто торговец? Благодаря армянской пропаганде в мире считают (или хотят считать) ответ на этот вопрос ясным по умолчанию. А как обстоит дело на самом деле?

На вопросы Day.Az отвечает депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Все эти арутюняны, бабаяны, саргсяны, кочаряны до Первой карабахской войны были никем, а на затеянном в Ереване и Москве конфликте разбогатели, купили себе посты, виллы, бизнес. Я совершенно не удивлюсь, если военный преступник Арутюнян действительно прикупил себе элитную недвижимость в Ереване, и все, о чем пишут армянские блогеры, правда. Как сказал с горечью один из них, "Алиев строил города, а армяне строили виллы". Это горькая правда, и армянам придется с ней жить.

Знаете, я придерживаюсь того мнения, что безумие не могло охватить весь армянский народ. Уверен, что среди наших соседей есть люди, способные смотреть правде в глаза и рассказывать ее своим соплеменникам. Я еще помню времена до конфликта, и для меня лично армянский народ это не Зорий Балаян, не те мерзавцы, что устроили геноцид моему народу и разрушали мои города. Для меня это мой классный руководитель, это мои соседи, одноклассники, с которыми дружил в школе. Среди армян есть те, кто способен объективно оценить будущее, кто не подвергся вирусу великоармянского шовинизма. Этим людям, конечно же, очень печально видеть, во что ненависть и пропаганда превратили их народ и их страну. Особенно это четко видно на фоне происходящего в Азербайджане.

Посмотрел недавно несколько видео, сделанных в возрождающемся Физули. Жилые кварталы, спортивные объекты, другая инфраструктура... У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. В первую очередь, это гордость за мое государство, за мой народ. Физули - это второй город, который восстанавливается после освобождения от оккупации. Лачин уже активно заселяется, там вовсю кипит жизнь. Лачин, как все знают, не был полностью разрушен, так как армяне жили там в домах азербайджанцев. Физули же был стерт с лица земли, и сейчас на руинах прежде небольшого городка возводится современный город с многоэтажными домами, всей инфраструктурой, присущей населенным пунктам городского типа. Уже сейчас видно, что по многим параметрам возрождающиеся после освобождения районы будут куда более современными, чем многие другие регионы страны.

Вся работа проводится планомерно и системно. Как и всегда. Сегодняшнее возрождение освобожденных территорий - это естественное следствие той политики, фундамент которой был заложен еще Гейдаром Алиевым. Общенациональный лидер начал строить фундамент государственности. И базисом этой политики было следующее: мы собираемся строить большой дом, которому нужен прочный фундамент. Азербайджанская государственность получила крепкие основы. Еще более прочными они стали благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Сегодня мы живем в доме. который способен выстоять при любых мировых штормах. В результате 44-дневной войны мы очистили наш дом от старого хлама и еще более укрепили его стены.

Я еще раз хочу подчеркнуть - одной из важнейших отличительных черт государственной политики Азербайджана является системность. Именно системность. В Азербайджане ничего не делается хаотично, все просчитывается, взвешивается, выверяются все возможности. Поэтому мы имеем хорошие результаты. То, как идут дела на освобожденных территориях, это лишний раз доказывает. Не думаю, что кому-то удалось бы достичь таких результатов всего за три года. Посмотрите на строящийся Физули. Армяне стерли его с лица земли, разнесли на стройматериалы, уничтожили все объекты культурного и исторического наследия азербайджанского народа на этой территории. Картина, представшая перед нашими солдатами после освобождения Физулинского района, и та, которую мы наблюдаем сегодня, - это же земля и небо!

Сегодня Азербайджан пишет свою новейшую историю, автором которой является наш Президент и наш народ. Народ един со своим лидером и поддерживает его всецело. Это одна из причин, почему Азербайджану все удается.

Миф об армянах как о народе-созидателе и азербайджанцах как о народе-торговце был придуман самими армянами и внедрен в сознание мировой общественности. Эти стереотипы принимались за чистую монету очень многими. Некоторые продолжают считать так и сегодня, несмотря на вопиющие факты армянского вандализма и на то, что за тридцать лет своей независимости этот народ ничего не создал, не построил, а только разрушал. Целенаправленно, методично и, как мне кажется, даже с наслаждением.

Мы, азербайджанцы, тот народ, который создает, мы народ-созидатель. У нас самые благие намерения. Мы восстанавливаем свои разрушенные, варварски уничтоженные оккупантами города и села, возвращаем туда людей, которые были разлучены с родиной на протяжении тридцати лет. Я с огромной радостью читаю новости о переселении в отстроенные населенные пункты очередных жителей. Я радуюсь и за этих людей, которые получили возможность воссоединиться с родиной предков, и за наше государство. Своими действиями мы направляем месседж всему миру. Мы говорим ему: мы мирный народ, мы созидатели, мы хотим, чтобы там, где была разруха, где враг не оставил камня на камне, снова цвела жизнь. Ведь жизнь возвращается тогда, когда на землю возвращаются люди. Когда я побывал в Агдаме после его освобождения, у меня появилось четкое ощущение, что сама земля встречает нас, своих истинных хозяев с радостью. Она очень соскучилась по нам, по нашему духу.

Восстановляя Карабах и Восточный Зангезур, мы показываем всему миру, на что способны. Поднимать полностью разрушенные земли может только сильное государство. Этим мы, я бы даже сказал, бросаем вызов миру, даем понять, что мы вернулись на эти земли навсегда и отступать не намерены. Несмотря на все сложности, на то, что творят в зоне РМК бывшие граждане Азербайджана, продолжающие жить в своих болезненных мечтах, мы показываем всем, что нас не остановят никакие помехи и препятствия. Азербайджан идет к очерченной им стратегической цели. В отличие от армян, мы имеем честные и подкрепленные международным правом цели и движемся к ним не окольными путями, а напрямую. Азербайджан демонстрирует очень грамотную позицию, что важно. А что касается международной позиции касательно наших отношений с Ереваном... Я думаю, она всегда будет качаться то вправо, то влево. Мир как бы прощупывает возможности нашей страны - насколько мы сильны, насколько гибки, принципиальны и непоколебимы. Ищет слабое место. Но напрасно, потому что мы сильны, гибки и принципиальны и никому не позволим воспользоваться нашими принципами в своих целях. Мы будем продолжать двигаться к своей цели. Это наша земля, наша родина, и мы будем заботиться о ней. Верю, что придет время, когда созидательная работа начнется и на оставшихся исторических территориях Азербайджана. В конце концов, вселенскую правду никто не отменял, и законы справедливости тоже. Пусть никто не думает, что года, столетия обмана и зла останутся для армянства без последствий.

Мы разрушили мифы и стереотипы. Мы разбили их в пух и прах. Все мифы, выстроенные армянской пропагандой, Азербайджан разрушил в течение 44 дней, а сейчас работами на освобожденных землях окончательно добивает миф о созидательной сущности армянства. Чего добились в результате агрессии и оккупации чужих территорий армяне? Очень немногого. Страна оказалась в тупике и саомизоляции, в стороне от всех международных проектов. Думаю, многие армяне понимают, что с ними сотворил карабахский конфликт. Не может быть, чтобы не понимали. Они не могут не понимать, почему за годы оккупации их страной территорий соседа Армению покинула половина населения.

Народ-созидатель? Давайте рассуждать. Армяне утверждают, что их стране много тысяч лет. При этом на территории нынешней Армении нет никаких свидетельств этой древности. Где они? Ереван - единственная столица мира, в которой отсутствует исторический центр. В каждом старинном городе мира сохранились хоть какие-то следы его материальной истории. В Ереване же, который якобы "старше Рима", нет построек старше конца 19-го века. Как и в Армении в целом. В этой стране нет исторических городов, крепостей, даже их останков. Нет ничего. Почему? Потому что все это было уничтожено, так как не относилось к армянам. В туристических буклетах "Армения" одни церкви, но и они не имеют отношения к армянам - это армянизированные албанские храмы. Армяне разрушили истинную историю этой земли. Так же, как они пытались уничтожить историю азербайджанских территорий во время их оккупации.

Нездоровая армянская национальная идея несет разрушения, а не созидание. Спорить с этим - лицемерие. Уверен, что международное сообщество все видит и прекрасно знает, что представляет собой Армения и армянство на самом деле, однако глотает это и еще старается использовать в своих целях. Ну, не нравимся мы им, не нравится им, что мы сделали невозможное. Ведь такое было впервые в истории, чтобы небольшое государство своими силами освободило свои земли от оккупации, которую в течение тридцати лет поддерживал чуть ли не весь мир.

Мы познали вкус победы и никому ее теперь не отдадим. Мы живем в этом мире только раз, и если нам придется умереть за свою родину, уверен, что каждый гражданин Азербайджана будет готов сделать это. У нас сегодня другая философия, иное мировоззрение. Я бы сравнил Азербайджан с караваном, который упорно и уверенно движется к своей цели. И не важно, кто там, прошу прощения, тявкает на нашем пути.

Лейла Таривердиева