Действующие в Нахчыване НПО требуют справедливости у международного сообщества

Неправительственные организации, действующие в Нахчыванской АР Азербайджана, обратились к международной общественности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в обращении говорится, что Нахчыванская АР более 30 лет живет в условиях блокады.

"Население Нахчывана почти 15 лет оставалось без газа из-за блокады со стороны Армении, не было также электричества. Энергетические линии, идущие из остальной части Азербайджана, были перерезаны Арменией. Связь между Нахчываном и Баку ранее осуществлялась по железной дороге, движение по ней было прервано в 1992 году после обстрела последнего проехавшего по ней поезда. Международная общественность не предприняла никаких шагов для устранения этой блокады и не оказало в связи с этим никакого давления на Армению", - говорится в обращении.

НПО отмечают, что Армения до сих пор регулярно подвергает обстрелу население и населенные пункты Нахчывана. "Если бы не общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и его достойный преемник Президент Ильхам Алиев, Нахчыван был бы оккупирован так же, как и Карабах. Вопреки требованиям Конвенции Espo, Армения строит металлургический завод в Араздейяне, районе, приграничном с Садараком. Это политика экологического террора против населения Нахчыванской АР. Строительство без согласия правительства Азербайджана завода сферы тяжелой промышленности на указанной трансграничной территории приведет к загрязнению окружающей среды токсичными отходами, нарушению экосистемы.

Армения не соблюдает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного после 44-дневной войны, не предпринимает никаких действий для открытия Зангезурского коридора. В то время, когда мы ждем от мировой общественности последовательных призывов к Армении в связи с этим, санкций в ее отношении по этому поводу, происходит прямо противоположное. Почему те, кто распространяет одно за другим заявления на основе ложных сведений, клеветы о якобы "закрытии" Лачинской дороги, необоснованно обвиняя азербайджанское государство, ни разу не поднял вопрос о многолетней блокаде Нахчывана?" - говорится в обращении.

НПО, обращаясь к международной общественности, отмечают, что этот предвзятый, лицемерный подход вызывает у них возмущение. "Если международная общественность хочет увидеть настоящую блокаду в регионе, то может лицезреть ее на примере находящейся в блокаде Нахчыванской Автономной Республики. Азербайджанская Республика с целью контроля своих границ и предотвращения провокаций Армении создала пограничный пункт пропуска в Лачине, что способствует предотвращению минирования Карабаха армянской стороной, отправки в регион террористических диверсионных групп. Как может быть, что Армения хочет "коридора" через суверенную территорию другого государства, но сама под предлогом своего суверенитета отказывается от аналогичного шага. Разве понятие "суверенитет" не универсально? Понятие "суверенитет" имеет другое значение для Армении или это дополнительная привилегия для нее? Если нет, то почему не открывается Зангезурский коридор? Почему нет давления на Армению по этому поводу? К сожалению, на эти вопросы ответов не дается. Мы резко осуждаем политику двойных стандартов против Азербайджана, который собственными силами освободил свои земли от 30-летней оккупации, отстраивает с нуля города и села на своих территориях, которые Армения полностью разрушила, стерев с лица земли, возвращает на родные земли вынужденных переселенцев. Надежды жителей Нахчывана, живущих в условиях блокады более 30 лет, связаны с установлением сухопутной связи с другими регионами Азербайджана через Зангезурский коридор, открытии коммуникаций в регионе. Зангезурский коридор должен быть открыт, блокада должна быть снята. Правительство Азербайджана создает возможности связи для проживающих в Карабахе армян через Лачинскую дорогу, а также предлагает для удовлетворения их нужд воспользоваться дорогой Агдам-Ханкенди, а Армения не позволяет жителям Нахчывана поехать в другую часть Азербайджана даже по гуманитарным соображениям. Мы требуем, чтобы мировое сообщество заставило Армению реализовать проект Зангезурского коридора! Мы часто наблюдаем, что Международный комитет Красного Креста осуществляет перевозки по Лачинской дороге на гуманитарной основе. Мы также призываем Международный комитет Красного Креста обеспечить связь между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана", - говорится в обращении.

Обращение подписали:

1.Председатель Организации ветеранов и семей шехидов Отечественной войны Нахчыванской Автономной Республики Меджид Сеидов;

2.Председатель Совета аксакалов Нахчыванской Автономной Республики Мамед Мамедов;

3.Председатель Союза писателей Нахчыванской Автономной Республики Асим Алиев;

4.Председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики Ульвия Хамзаева;

5.Председатель Организации композиторов Нахчыванской Автономной Республики Яшар Халилов;

6.Председатель Общества Красного Полумесяца Нахчыванской Автономной Республики Яшар Велиев;

7.Председатель Совета профсоюзов Нахчыванской Автономной Республики Газанфар Абдуллаев;

8.Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нахчыванской Автономной Республики Фирудин Сулейманов;

9.Председатель общественного объединения "Инвалиды Чернобыля Нахчыванской Автономной Республики" Эйваз Аскеров;

10.Председатель Конфедерации предпринимателей Нахчыванской Автономной Республики Вугар Аббасов;

11.Председатель Союза архитекторов Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Ахмедов;

12.Председатель общественного объединения "Центр интеллектуального развития молодежи" Валех Махмудов;

13.Председатель общественного объединения "Молодые патриоты" Санан Бадалов;

14.Председатель Молодежного общественного объединения "Эстафета" Ханым Ибрагимова;

15.Председатель Общественного объединения "Ассоциация молодых учителей Нахчывана" Гюльханум Оруджева.