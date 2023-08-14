https://news.day.az/politics/1589398.html МИД Турции распространил заявление в связи с Лачинской дорогой
МИД Турции распространил заявление в связи с Лачинской дорогой
Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в связи с Лачинской дорогой.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в заявлении говорится, что Турция внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинской дороги и понимает справедливую обеспокоенность Азербайджана по этому вопросу.
"К сожалению, опасения, озвучиваемые в течение длительного времени Азербайджаном, не были учтены, и в результате Азербайджан в рамках своих суверенных прав принял меры, которые посчитал целесообразными", - говорится в заявлении.
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