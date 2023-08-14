https://news.day.az/politics/1589403.html Агентство по разминированию рассказало об успехах за неделю
Агентство по разминированию рассказало об успехах за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 7 по 12 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 392,12 гектара.
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