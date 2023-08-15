Окампо на асфальте – Несколько слов о безобразии в Лос-Анджелесе

Автор: Лейла Таривердиева

Хорошо устроенное и откормленное американское армянство по сигналу "фас" из Еревана устроило беспорядки перед азербайджанским консульством в Лос-Анджелесе.

Армяне поставили палатки перед дипмиссией, перекрыв выезд, измарали асфальт плакатами с плаксивыми воззваниями и грозными обвинениями, сплясали и спели. Все действо говорило о том, что акция была предварительно спланирована, шла по прописанному сценарию и организована была вовсе не с целью получить от дипломатов обещание снести погранпункт "Лачин".

Диаспора ждала команды, той самой команды "фас". Почему ее не отдавали раньше, хотя, если верить армянским истерикам, "120 000" их соплеменников в Карабахе "голодают" аж 150 дней? Потому что требовалось правовое подкрепление инсинуаций. Времена настали такие, что к армянским горючим слезам прислушиваются уже вполуха, и нужен был кто-то, кого можно будет красиво цитировать и чьим именем можно помахать перед носами европейских чиновников или ООН.

Взглянем на видео. Что особенно обращает на себя внимание?

Правильно - наклеенный на асфальт плакат с цитатой из недавнего доклада аргентинского армянофила - экс-прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо. Армянской стороне был необходим "авторитет", который подкрепил бы их ослабшее влияние. И подкрепление подошло.

Глядя на этот плакат с цитатой последней надежды армян, понимаешь, что все это уже когда-то было. В свое время армянство потратило немало средств на покупку особого мнения различных западных политиков и ученых по поводу не имевшего места в реальности "геноцида армян 1915 года". Цитаты из их проплаченных трудов активно используются по сей день. Несмотря на всю лживость, предвзятость и отрыв от реальности данных оценок, мнение о "геноциде армян" прочно засело в умах международной общественности и используется как рычаг давления на Турцию. Правда, Турция не из тех, на кого можно надавить какими-то цитатами. Многие страны мира официально признали армянские фантазии, однако факт "геноцида армян" остается недоказанным, и потому армянам приходится довольствоваться лишь моральным удовлетворением от результатов своих деяний, а ложка с репарациями и турецкими землями прошла, что называется, мимо армянского рта.

Однако нужно признать, что сценарий в определенной степени удался в том смысле, что очернить турецкий народ и Турецкое государство за то, чего они не делали, в принципе, получилось. Причина в том, что сам "цивилизованный мир", погрязший в тюркофобии и исламофобии, был к этому готов. Доказательств якобы убийства миллиона армян никто не требовал. Зато организованные и долгосрочные армянские истерики действуют успешно. Например, армянам удалось таки дожать студию Дисней и заставить ее отказаться от показа шестисерийного фильма "Ататюрк", приуроченного к 100-летию образования Турецкой Республики. Истерика продолжалась несколько месяцев, студия держалась, но в конце концов лобби с диаспорой победили - сериал снят с показа, он будет переделан в односерийный фильм и показан только в кинотеатрах Турции.

Повторим - факт "геноцида армян" не доказан. Он используется лишь для политических манипуляций, а также для того, чтобы армянство имело возможность иногда ощутить свои маленькие якобы "победы" за неимением побед настоящих.

То же самое соседи пытаются проделать с Азербайджаном сегодня и думают, что в этот раз им больше повезет, то есть истерики будут иметь материальные, а не только моральные последствия. Карта "геноцида" разыгрывается теперь против нас. Технологии приготовления провокации ничуть не изменились. Все те же методы, те же ингредиенты, та же массовая поддержка по умолчанию. Для весомости и придания обвинениям в адрес нашего государства юридической силы не хватало только чьего-то авторитетного мнения, которое можно было бы цитировать и к которому прислушались бы.

Именно на докладе Окампо построено обращение Армении в Совет безопасности ООН, а сам Ереван уже начал выполнять данные аргентинцем указания.

"Буквально недавно были обнародованы факты, говорящие о связях Окампо с преступным миром, с представителями организованных армянских преступных группировок, с тем же Рубеном Варданяном и другими нечистоплотными лицами. И этот человек смеет сегодня что-то предъявлять Баку и в чем-то нас обвинять! Странно, хотя и логично, потому что все проплаченные адвокаты армян на проверку оказывались непорядочными и нечистоплотными типами. Кто прикрывает преступников, сам является преступником. А именно покрыванием преступников всегда занимался господин Окампо", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

Несмотря на то, что армянская "кухня" не меняется, в шумихе касательно Азербайджана как-то не чувствуется прежнего вдохновения, заметил он. Дело в том, что после появления Интернета, айти-технологий и социальных сетей изменились принципы медийной войны, и прежние рычаги, использовавшиеся армянами - лоббинг, проплаченные СМИ и эксперты - не дают прежних результатов. Армянская карта бита и от нее практически никакой пользы для внешних игроков уже нет. Они просто зарабатывают деньги на недалекости армянского общества и его склонности к иллюзиям, считает политолог.

"Я не думаю, что армянам и их покровителям удастся добиться принятия против нас каких-то санкций. Для этого нет никаких причин. Международное право на нашей стороне, и я просто не понимаю, опираясь на какую юридическую основу, Совбез ООН может принять какую-то резолюцию против нас. Речь идет о суверенной территории Азербайджана. Обвинять Баку в "геноциде" и "уморении голодом"..., я даже не знаю, как это назвать... Азербайджан предоставил армянам возможности использовать дорогу Агдам-Ханкенди. Так что о "блокаде" и "организации голода" речи быть не может. А любые незаконные требования со стороны другого государства касательно наших суверенных территорий, будь то Армения или кто-то другой, являются нелегитимными и могут расцениваться как акт вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мало того, что Армения вмешивается во внутренние дела Азербайджана, пытаясь, дескать, пробить Лачинскую дорогу, она, потерпев неудачу, еще и жалуется на Баку. На границе скопились не только фуры, но и военизированные группы, называющие себя "крестоносцами", и прочие бандиты, которые открыто объявили, что будут пытаться силовым способом открыть дорогу каравану с якобы гуманитарной помощью. Какую, интересно, резолюцию на этом фоне может принять Совбез ООН против Азербайджана? Если такое все же случится, это будет полным фиаско международного права. Я уже не говорю о фиаско Организации Объединенных Наций", - сказал Гусейнов.

По словам нашего собеседника, нет никаких механизмов международного воздействия на Азербайджан в данном вопросе. Любые подобного рода документы носят рекомендательный характер, подчеркнул политолог. Тридцать лет назад были приняты четыре резолюции Совбеза о незамедлительном выводе с азербайджанских территорий армянских вооруженных сил. Эти резолюции, напомнил Гусейнов, полностью опирались на нормы и требования международного права, однако Армения даже не пыталась их выполнять. А на что сейчас может опираться антиазербайджанская резолюция, что придало бы ей статус закона?

"Никакого давления на Азербайджан никакая резолюция оказать не может. Наоборот, после этого он только ужесточит свою политику. И то, что Баку сегодня предлагается решать на дипломатическом поле, он будет реализовывать военно-политическими методами. Наверное, многие обратили внимание на большое количество видеодоказательств незаконной военной деятельности в зоне РМК? Вот и делайте выводы", - резюмировал Ризван Гусейнов.