Концерт Снуп Догга в Ереване

Автор: Мехти Ахмедзаде

Концерт всемирно известного американского рэпера Снуп Догга, который состоится в скором времени в Армении, является крупной коррупционной схемой.

Организаторы концерта заявили, что мероприятие обойдется в $6 млн, однако артист не стоит таких денег. Кроме того, ключевой фигурой вокруг концерта является сын экс-депутата Алексана Петросяна - Макар Петросян. Напомним, что Петросян-старший - это один из любимых коррупционеров-партнёров Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. За его спиной немало финансовых махинаций, а в 2021 году он был задержан Следственным комитетом вместе с сыном.

Петросян-младший тоже интересная фигура. В 2019-м году он подозревался в незаконном лишении свободы и избиении гражданина. Армянские СМИ тогда сообщали, что в Управлении полиции по району Арабкир (г. Ереван) были подготовлены соответствующие материалы по инциденту. Согласно информации, в правоохранительные органы обратился один из жителей Еревана с гематомой и шрамами на голове. Было выявлено, что Макар Петросян заточил потерпевшего после спора и нанес ему телесные повреждения. Как получилось, что Петросян-младший избежал правосудия, история умалчивает.

Сколько на самом деле стоит Снуп Догг?

В июле 2021-го года в американскую прессу был слит секретный прайс-лист, в котором были указаны цены за появление тех или иных артистов на сценах мероприятий, а также их капризы (некоторые, к примеру, отказываются выступать в колледжах). Как указано в опубликованном Excel-документе, Снуп чаще всего доступен для сотрудничества, а за свое выступление просит порядка $75.000-100.000.

Это лишь часть списка, но согласно полному прайс-листу, самыми дорогостоящими артистами являются Большой Шон, Питбуль и Пост Малон, выступающие за $200.000+.

Ради справедливости стоит подчеркнуть, что цены двухлетней давности и недавняя плохая экономическая ситуация в Штатах ввиду резкой инфляции могли повлиять на гонорары артистов, но вряд ли эта цена могла бы вырасти в 60 раз (до 6 млн.), как об этом заявляют организаторы концерта в Армении.

Очевидно, что экс-депутат от РПА и его сын под началом экс-президентов или даже самого Пашиняна пытаются крупно распилить выделенные правительством средства. Ясное дело, что сам Снуп не участвует в данной махинации, потому как является честным и отзывчивым человеком, несмотря на свою репутацию курильщика марихуаны и потребителя наркотических средств. Ему заплатят обещанные 75-100 тысяч и он выступит на концерте, выполнив условие контракта.

Важно также подчеркнуть, что по счастливому стечению обстоятельств вопрос о выделении бюджетных средств на концерт был внесен в повестку заседания правительства в самый последний момент и был принят БЕЗ обсуждений.

Данная коррупционная схема в очередной раз доказала "мудрость" правительства Армении, которое не только не владеет навыками адекватной внешней политики, но, как показывают обстоятельства, и внутренней. Ведь ни для кого не секрет, что в стране царит экономический кризис, более 50% населения проживает за чертой бедности, а пенсионеры уже долгое время не могут позволить себе мясо в магазинах. Выделенные на концерт средства можно было бы направить на социальные нужды, такие как повышение заработной платы работников или пенсии. Но увы личное обогащение всегда было приоритетом для армянской элитной верхушки. Армянам придется натягивать ремень еще туже.