Турецкие журналисты понаблюдали за процедурами перехода армян через ППП "Лачин"

Представители турецких медиа, находящиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, после посещения Зангилана прибыли в Лачин.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сначала они побывали на пограничном пункте пропуска "Лачин".

Представители турецких медиа, понаблюдавшие за переходом армян через ППП, затем отправились в город Лачин.

Отметим, что турецкие журналисты наблюдали за всеми процедурами перехода армян через ППП "Лачин". После проверки в соответствии с правилами обеспечивается переход армян через ППП. В течение дня в направлении Армении через ППП "Лачин" перешли 20 лиц армянского происхождения.