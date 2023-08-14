Провокационное заявление посольства Испании в РФ против Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

В Испании проявили неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Так, посольство Испании в РФ объявило в социальной сети X об оказании финансовой и социальной помощи 1000 армянам (250 семей), покинувшим Карабах. При этом публикация сопровождалась "флагом" армянских сепаратистов.

Известно, что территория Испании разделена на 17 автономных регионов. В Испании есть несколько проблемных регионов, в которых вопрос о независимости поднимается с достаточной регулярностью. Примером сепаратистских настроений являет собой так называемая Каталония, Страна Басков, которая включает в себя три провинции Испании - Алава, Бискайя и Гипускоа. Все эти регионы в настоящий момент являются автономными областями Испании.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. 27 октября правительство Каталонии утвердило его итоги. В ответ на это Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы, введя прямое управление Мадрида. В отношении путчистов было возбуждено уголовное дело, в связи с чем глава сепаратистов Карлес Пучдемон сбежал в Бельгию. В настоящее время решается вопрос о выдаче его и ряда других лиц Испании.

Поддержка армянских сепаратистов, активно поддерживающих сепаратизм в Каталонии, выглядит, мягко говоря, странным. Очевидно, что заигрывание Испании с армянскими сепаратистами ни к чему хорошему для этой страны не приведет.