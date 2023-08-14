Гитлеровские методы большой лжи: мартышкин труд армянской стороны

Автор: Акпер Гасанов

Это одно из классических армянских воззваний, которое не стоит бумаги, на которой написано. Причем, что самое важное, сами сочинители и отправители воззвания это прекрасно знают. Но они исходят из того приема, который был описан величайшим преступником в истории человечества, диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером в его книге "Моя борьба".

Он возлагал ответственность за проигранную Германией Первую мировую войну на евреев и марксистов. "Эти господа исходили из того правильного расчёта, что чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят", писал тот, по вине кого началась самая кровавая война в истории человечества. Это были слова того самого Гитлера, который виновен в преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

Шокирующий цинизм ситуации состоит в том, что армянская сторона направила свое воззвание именно к властям Израиля. Говоря конкретнее, было "направлено официальное обращение от имени действующего в Израиле Центра Армянской культуры и образования "Ноян Тапан" к властям Израиля". И знаете о чем просят отправители? "Мы призываем Израиль повлиять на руководство Азербайджана и прекратить эту попытку этнического уничтожение армян!".

Причем это даже не просьба, а ультиматум. "С 2022 армянское население "арцаха" находится в блокаде, нету продуктов питания, нет медикаментов и нет топлива... Если государство Израиль не повлияет на Азербайджан, то кровь этих людей также будет на совести нашей страны!!!", говорится в воззвании. Я думал, что меня уже невозможно удивить масштабом цинизма, но армянам это удалось.

Начну с того, что ни один из пятерых опрошенных мною израильских экспертов не знает о том, что из себя представляет Центр Армянской культуры и образования "Ноян Тапан". Скорее всего, это некая мелкая контора в армянском квартале Иерусалима, в которой решили громко заявить о себе, тиражируя бесстыжую ложь. Это и есть классический пример пиара на крови.

Причем, что шокирует больше всего, эта неизвестная никому организация обращается к Израилю, который сами же армяне, в СМИ и на уровне политиков, поливали грязью за политическое и военное сотрудничество с Азербайджаном. Официальный Ереван и мировое армянство всегда возмущались беспрецедентным уровнем стратегического партнерства, выросшего из многовековой близости между азербайджанским и еврейским народами.

О нем регулярно говорят и руководители Азербайджана и Израиля, а также действующие и бывшие президенты и премьер-министры Израиля, что бывали в нашей стране. В Армении никогда и никто из них не был. Уместно будет в этой связи вспомнить слова посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика, которые были сказаны в 2021 году на прошедшей в Баку выставке Rebuild Karabakh.

"Мы ценим эту дружбу и удовлетворены тем, что она крепнет. Никакая третья страна, никто не сможет быть против наших отношений, препятствовать им. Надеюсь на блестящее будущее нашего сотрудничества и более тесное партнерство между Израилем и Азербайджаном", - отметил тогда посол Израиля в Азербайджане. И его слова потом и сейчас повторялись не раз иными азербайджанскими и израильскими политиками и общественными деятелями.

И тут я напомню, что Конференция европейских раввинов, проходящая раз в два года, состоится в Баку с 12 по 15 ноября по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 раввинов. Организация объединяет более 700 религиозных лидеров из общин по всей Европе, являясь главным ортодоксальным раввинским альянсом. Основанная в 1956 году, она занимается защитой прав евреев в Европе. Ожидается, что основное внимание на конференции будет уделено свободе вероисповедания и вопросам, связанным с еврейскими общинами.

"Азербайджан - это особо памятное место для еврейского народа, здесь находится одна из самых уникальных еврейских общин в мире", - сказал раввин Пинхас Гольдшмит, президент Конференции европейских раввинов, который посещал Азербайджан в начале этого года и был принят Президентом Ильхамом Алиевым. Когда в Армении проводились столь же значимые для еврейского народа мероприятия? Когда кто-то из влиятельных израильских политиков также тепло отзывался об Армении? Никогда.

Так что любое письмо от любой армянской организации с клеветой против Азербайджана будет отправлено в Израиле в мусорную корзину. Его никто даже читать не будет. То же самое будет и с письмом никому не известного армянского Центра культуры. Которому лучше было бы обсудить то, что бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого армянскому государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов (2,5 млн долларов). А в азербайджано-израильские отношения им лучше не лезть. А клеветать на нашу страну в Израиле-мартышкин труд.