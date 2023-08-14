Пресечена очередная провокация ВС Армении

Предотвращена провокация вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджара, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"14 августа около 19:25 подразделения вооруженных сил Армении при поддержке огневых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, предприняли попытку с целью провокации провести инженерные работы перед позициями азербайджанской армии, дислоцированными в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

С целью немедленного прекращения проводимых работ и подавления огневых точек подразделениями нашей армии были приняты неотложные меры", - подчеркнули в оборонном ведомстве.