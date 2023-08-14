В МИД Азербайджана осудили продвижение Испанией незаконного армянского сепаратистского режима

Продвижение Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, недопустимо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на публикацию Главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизадев в X (Twitter).

"Странно видеть, как страна борется с сепаратизмом на своей территории, поддерживая сепаратизм в других странах. Продвижение Испанией незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлемо. Мы решительно осуждаем такой неконструктивный подход", - говорится в публикации.

Посольство Испании в России объявило об оказании помощи армянским сепаратистам в Карабахе.

Посольство Испании в публикации в X (Twitter) заявило, что будет оказана финансовая и социальная поддержка 250 семьям.

Более того, в публикации госведомство использовало так называемый "флаг" карабахских сепаратистов.