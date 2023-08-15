https://news.day.az/politics/1589469.html Посольство Испании в России удалило провокационную публикацию против Азербайджана
Посольство Испании в России удалило провокационную публикацию против Азербайджана
После протеста Главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизадев в X (Twitter) посольство Испании в России удалило провокационную публикацию против Азербайджана, передает Day.Az.
Напомним, что сегодня посольство Испании в России объявило об оказании помощи армянским сепаратистам в Карабахе.
Посольство Испании в публикации в X (Twitter) заявило, что будет оказана финансовая и социальная поддержка 250 семьям.
Более того, в публикации госведомство использовало так называемый "флаг" карабахских сепаратистов.
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