https://news.day.az/politics/1589548.html Али Асадов соболезнует главе Дагестана
15 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову в связи со взрывом на АЗС в Махачкале, повлекшим за собой многочисленные жертвы.
Али Асадов соболезнует главе Дагестана
15 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову в связи со взрывом на АЗС в Махачкале, повлекшим за собой многочисленные жертвы.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров.
Али Асадов выразил глубокие соболезнования главе Дагестана, родственникам погибших и пожелал выздоровления раненым.
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