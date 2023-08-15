Али Асадов соболезнует главе Дагестана

15 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову в связи со взрывом на АЗС в Махачкале, повлекшим за собой многочисленные жертвы.



Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров.

Али Асадов выразил глубокие соболезнования главе Дагестана, родственникам погибших и пожелал выздоровления раненым.