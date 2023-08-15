Армянские жители продолжают без препятствий пересекать ППП "Лачин"

Азербайджанской стороной в очередной раз созданы условия для свободного перехода армянских жителей Карабаха при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через государственный пограничный пункт пропуска "Лачин", в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшний день в направлении Ханкенди-Горус через ППП проехали в общей сложности 9 транспортных средств, принадлежащих МККК.

Согласно информации, в указанных транспортных средствах находились 29 человек. Из них 6 членов МККК, 9 водителей, 9 пациентов, 4 сопровождающих и 1 медицинский работник.

Были проверены документы этих лиц, а затем обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении гражданских жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о блокаде со стороны Азербайджана Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.