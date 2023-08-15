Ереван просит у СБ ООН наказать Баку за то, что он соблюдает правила?

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Попытки Армении воспользоваться возможностями Совета безопасности ООН и других международных структур для того, чтобы удлинить дорогу к миру и торпедировать усилия Азербайджана на этом пути, не имеют под собой никакой правовой базы. Армения не обладают силой для того, чтобы убедить международные структуры в правомочности своих намерений.

Действуя таким образом, Армения показала свою политическую безграмотность. И это уже не первый раз, когда Никол Пашинян, его сторонники и даже оппозиция демонстрируют, что совершенно не владеют ситуацией. В данном конкретном случае мы видим, что Иреван призывает Совбез ООН наказать Баку за то, что он не нарушает никаких норм международного права, не идет вразрез с пактами и конвенциями. Армения, то есть ее думающие головы, должны принять во внимание, что Азербайджан и его дипломатия действуют практически безошибочно, не оставляя никаких шансов оппонентам. И если наш главный визави, наш противник ссылается на какие-то призрачные возможности своих покровителей и вдохновителей в лице Франции и других стран, это значит, что они коллективно допускают такой непозволительный фол. Как можно просить наказать страну за то, что она печется о безопасности своих граждан, старается обеспечить режимность на своих суверенных государственных границах, устанавливает пропускной пункт, таможенный и пограничный контроль? Азербайджан навел, наконец, порядок на своей границе с Арменией, на что имел полное право.

Армения пытается вновь открыть двери в прошлое, когда имелось прямое и бесконтрольное сообщение между сепаратистами и ею. Но эти времена канули в Лету. После того, как Азербайджан положил конец оккупации и восстановил свою территориальную целостность, Президент Ильхам Алиев начал поэтапно принимать адекватные решения касательно границ, коммуникаций, прав и свобод людей, живущих в Карабахском регионе. В первую очередь, было заново проведено административно-территориальное деление и появились два новых экономических района - Карабахский и Восточно-Зангезурский. Люди, живущие там, вне зависимости от их национальной принадлежности, являются гражданами Азербайджана. Кто же не желает принимать азербайджанское гражданство, должны покинуть территорию страны.

Существуют правила проживания лиц с иностранным гражданством на территории Азербайджана. Эти лица должны регистрироваться в миграционных службах и следовать нормам соответствующих законодательных актов. Никаким предписаниям армяне Карабаха не следуют, значит, они автоматически нарушают законы Азербайджанской Республики и должны понести за это наказание и исправиться, либо покинуть территорию страны.

Правила во всех странах мира одни и те же. Иностранный гражданин, находясь на территории другой страны, должен следовать ее законам и требованиям. Азербайджан, так же, как и Франция, Германия, США, Испания и прочие, имеет право требовать этого от граждан иностранных государств, фактически незаконно проживающих на его территории.

И вот сейчас Иреван просит у ООН осудить Азербайджан за то, что он не нарушает правила? Получается, что изначально, в зародыше поползновения Армении несостоятельны и политически безграмотны.

Реинтеграция армянского меньшинства, проживающего на территории Карабахского региона, это вопрос времени. Мифы о голодных обмороках, нехватке детского питания, лекарств и прочего, это все полная чушь. Мы регулярно наблюдаем за публикациями армянских пользователей в соцсетях, которые, видимо, не читают новости и не в курсе, что у них там, оказывается, "голод" и "блокада". Как раз на днях жители Ханкенди поделились видео и фото с пышной свадьбы, где от угощений ломились столы... Знаю, что армянская пропаганда не знает стыда, но все равно не понимаю, как можно так бесстыдно лгать и так откровенно играть судьбой своего народа. Конечно же, никакого голода в Ханкенди нет, как нет и блокады, потому что дорога через Агдам открыта, а если армяне не хотят ею пользоваться, это их проблема. Азербайджан не обязан идти на уступки тем, кто пытается подорвать стабильность в нашем регионе.

Остатки незаконных армянских вооруженных формирований, окопавшихся в зоне РМК, должны сделать выводы из всего происходящего. Как был задержан Вагиф Хачатурян, точно так же предстанут перед азербайджанским судом и другие армянские преступники. Выбора у них нет. Что же касается амнистии, о которой говорил Президент, она может распространиться на тех, кто не причастен к актам насилия против мирного населения. Азербайджанское государство делает все, чтобы люди не боялись за свое будущее. Те, кто виновен в геноциде мирного населения, а националисты и мракобесы предстанут перед судом. Их ждет незавидная судьба. Они это понимают, поэтому изо всех сил стараются оказывать сопротивление, в том числе вооруженное. Но финал им не понравится. Потому что железный кулак никуда не делся. Азербайджан - победитель, он диктует условия, диктует правила и совершенно адекватно воспринимает положение вещей. Азербайджанский народ в этом плане находится во всеоружии. Наш Президент, наш народ и наша армия поддерживают друг друга, создают гармоничную цепочку, позволяющую стране побыстрее избавиться от последствий многолетнего противостояния.

Действия азербайджанской стороны совершенно правомерны, выверены и соответствуют духу международного права и национального законодательства. И Армении не стоит обращаться в международные инстанции с заведомо проигрышными требованиями, не имеющими под собой никакого легитимного обоснования.

Каким будет результат обсуждений в СБ ООН? Иреван останется ни с чем, а армянское руководство снова предстает перед мировой общественностью в виде слабой команды, не имеющей никакой адекватной программы действий и принявшей за правило лишь препятствовать миру, которого все ждут.