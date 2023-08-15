https://news.day.az/politics/1589620.html В Cовбезе ООН обсудят Карабах
В Cовбезе ООН обсудят Карабах
16 августа Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе. Данную информацию обнародовало постоянное представительство США в ООН.
Как сообщил во вторник Day.Az руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в данном заседании в Нью-Йорке примет участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.
Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Нью-Йорк для участия в указанном заседании.
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