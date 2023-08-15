С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека

С мая 2023 года в Шуше были обнаружены останки 31 человека.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

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