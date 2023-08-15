https://news.day.az/politics/1589671.html С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека - Военная прокуратура Азербайджана
С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека - Военная прокуратура Азербайджана
С мая 2023 года в Шуше были обнаружены останки 31 человека.
Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.
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